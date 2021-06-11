Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Bolu'ya ulaştı
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Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Bolu'ya ulaştı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına bisiklet turu düzenleyen ekip, Bolu Dağı'nda mola verdi.

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına bisiklet turu düzenleyen ekip, Bolu Dağı'nda mola verdi.

KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü ile Maraş bölgesinin açılış töreni sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Tandoğan anısına Pendik'te başlayan bisiklet turunun katılımcıları, organizasyonun 2. gününde Bolu Dağı'nı tırmanarak konaklayacakları Bolu Dağı Polisevi'ne ulaştı.

Grubu burada Tandoğan'ın Bolu'da yaşayan kardeşi İsmail Tandoğan ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız ile Kıbrıs gazileri karşıladı.

"Ayın 17'sinde kısmet olursa komutanımızın kabrini ziyaret ederek turu tamamlayacağız"

Tur sorumlusu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyesi Ali Güngör, yolculuklarının rahat geçtiğini belirterek, "Elbette biraz yorgunluk olacak, ter dökeceksin. Bir kahramanımızın anısına olan bir tur için dökülen ter değerli. Onun için her şeye değer. Her sene tur aynı güzergah üzerinde gerçekleşecek. Ayın 17'sinde kısmet olursa komutanımızın kabrini ziyaret ederek turu tamamlayacağız." diye konuştu.

Şükrü Tandoğan'ın kızı Gülfem Tandoğan da babasının anısına düzenlenen turun kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Sağ olsunlar İstanbul'dan başlayarak Ordu'ya kadar 861 kilometre pedal çevirecekler. Minnettarız." ifadelerini kullandı.

İsmail Tandoğan ise ağabeyi adına düzenlenen etkinliğin kendilerini duygulandırdığını aktararak, katılımcılara teşekkür etti.

Geceyi Bolu Dağı Polisevi'nde geçirecek grup, yarın yoluna devam edecek.

Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Bolu'ya ulaştı
Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Bolu'ya ulaştı
Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Bolu'ya ulaştı
Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Bolu'ya ulaştı
Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Bolu'ya ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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Kıbrıs Gazisi merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Bolu'ya ulaştı - Haberler
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