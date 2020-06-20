Kıbrıs Gazisi Mehmet Hayri İlkin, hayatını kaybetti Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir süredir tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Hayri İlkin 67 yaşında vefat etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir süredir tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Hayri İlkin 67 yaşında vefat etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Hayri İlkin için cenaze namazı, yarın öğle vakti Hilal Camisi'nde kılınacak.

Cenaze, askeri törenle Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA