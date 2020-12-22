Kıbrıs gazisi koronayı yendi
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Kıbrıs gazisi koronayı yendi

22.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:42
Kıbrıs gazisi koronayı yendi

Bursa'nın Orhangaz ilçesinde koronaya yakalanan Kıbrıs gazisi iyileşti.

Bursa'nın Orhangaz ilçesinde koronaya yakalanan Kıbrıs gazisi iyileşti.

Muharip Gaziler Derneği Bursa şubesine bağlı Orhangazi temsilciliği görevini yürüten Halim Çokgüler, yakalandığı kovid 19 hastalığını yenerek hastaneden taburcu oldu. Bir süre önce kovid 19 hastalığına yakalanan ve evde tedavi görürken durumu ağırlaştığı için Bursa'daki özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Halim Çokgüler'in tedavisine burada devam edildi. Hastanede tedavi gördüğü süre sonrasında testleri yeniden negatife dönen Halim Çokgüler bugün taburcu edildi. Çokgüler bir müddet evinde istirahat edecek. - BURSA

Kıbrıs gazisi koronayı yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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