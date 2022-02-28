Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz, yaklaşık 15 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz, yaklaşık 15 gündür korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Yavuz'un cenazesi Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ömer Yavuz (71) yakalandığı korona virüs nedeniyle kaldırıldığı Alaşehir'deki özel bir hastanede yaklaşık 15 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Gazi Yavuz için Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Ömer Yavuz'un cenaze namazını Alaşehir Müftüsü Necati Kara kıldırdı. - MANİSA

Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

Kıbrıs Gazisi korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alaşehir, Cenaze, Manisa, Kıbrıs, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title