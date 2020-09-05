Kıbrıs Gazisi Korona virüse yenik düştü
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Kıbrıs Gazisi Korona virüse yenik düştü

Sivas'ta yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi olan İzzet Tavşanoğlu Korona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiSivas Altınyayla'lı olan Kıbrıs Gazisi İzzet Tavşanoğlu'na 7 gün önce Korona virüsü teşhisi konuldu.

Kıbrıs Gazisi Korona virüse yenik düştü
05.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:51

Sivas'ta yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi olan İzzet Tavşanoğlu Korona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

Sivas Altınyayla'lı olan Kıbrıs Gazisi İzzet Tavşanoğlu'na 7 gün önce Korona virüsü teşhisi konuldu. 67 yaşında ki Tavşanoğlu, Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM)tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Kıbrıs Gazisi Tavşanoğlu virüse yenik düştü. Hayatını kaybeden İzzet Tavşanoğlu'nu geçtiğimiz aylarda Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaret etmişti.

Tavşanoğlu'nun cenazesi Altınyayla'ya bağlı Paşa köyünde bugün toprağa verilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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