Kıbrıs Gazisi Kelez son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs Gazisi Kelez son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Kıbrıs Gazisi Kelez son yolculuğuna uğurlandı Karabük'te hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Orhan Kelez, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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KARABÜK (İHA) - Kıbrıs Gazisi Kelez son yolculuğuna uğurlandı

KARABÜK - Karabük'te hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Orhan Kelez, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te ikamet eden Kıbrıs Gazisi Orhan Kelez, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Kelez için için Şirinevler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene gazi yakınlarının yanı sıra, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Albay Garip Gümüş, Gaziler Derneği Başkanı Sebahattin Çorbacı, kurum müdürleri askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gazinin naaşı 5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Kelez son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Kelez son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Kelez son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

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