Kıbrıs Gazisi İhsan Malk, son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İhsan Malk, memleketi Iğdır'da düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.
06.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:53
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İhsan Malk, memleketi Iğdır'da düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.
Iğdır Asri mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki kurum müdürleri, gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı.Cenaze törenin ardından Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, gazinin son örtüsü Türk Bayrağını gazinin ailesine teslim ederek başsağlığı diledi. - IĞDIR
Kaynak: İHA