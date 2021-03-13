Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı
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Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı

13.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:06
Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı

Bilecik'te 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa'nın cenazesi, törenle toprağa verildi.

Bilecik'te 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa'nın cenazesi, törenle toprağa verildi.

Merkez Şerifpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yaşa'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Şehir Mezarlığında toprağa verilen Yaşa'nın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Vali Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şentürk, Yaşa'nın yakınlarına başsağlığında bulunarak, Türk Bayrağı verdi. - BİLECİK

Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı
Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı
Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı
Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı
Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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