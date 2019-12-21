: Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi

21.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:37

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in (65) cenazesi, memleketi Ordu'da defnedildi.

Güney için Ünye ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Gürel ve Ali Kemal Mehel, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Güney'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Saraycık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA

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