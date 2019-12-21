Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi
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Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in (65) cenazesi, memleketi Ordu'da defnedildi.

21.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:22
Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi

'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazisi Hüseyin Güney'in (65) cenazesi, memleketi 'da defnedildi.

Güney için ilçesindeki Büyük Cami'de düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Gürel ve Ali Kemal Mehel, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Güney'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Saraycık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA
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