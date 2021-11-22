Kıbrıs Gazisi Halil Taşkıran ebediyete uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs Gazisi Halil Taşkıran ebediyete uğurlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Kıbrıs Gazisi Halil Taşkıran ebediyete uğurlandı

Vali Ali Çelik, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Halil Taşkıran'ın cenaze merasimine katıldı.

KÜTAHYA (Habermetre) - Vali Ali Çelik, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Halil Taşkıran'ın cenaze merasimine katıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Halil Taşkıran ebediyete uğurlandı.

Taşkıran'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Ailenin acısını paylaşan Vali Çelik, Kıbrıs Gazisi Halil Taşkıran'a Allah'tan rahmet diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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