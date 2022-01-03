Kıbrıs gazisi Haci Poyraz, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Haci Poyraz'ın cenazesi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitiren Poyraz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Kahta ilçesine getirildi.

Askerlerin omzunda Fatih Camisi'ne getirilen Haci Poyraz'ın naaşı, öğle vakti İlçe Müftüsü Rıfat Çevik tarafından kıldırılan namazın ardından ilçeye bağlı Akçalı Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Poyraz'ın ailesi ve yakınları, Vali Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İlçe Emniyet Müdür Oray Yeniay ve diğer ilgililer katıldı.