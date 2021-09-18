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Kıbrıs Gazisi Gülkan'a son görev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kıbrıs Gazisi Gülkan'a son görev

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tomarzalı Kıbrıs Gazisi Hayrettin Gülkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tomarzalı Kıbrıs Gazisi Hayrettin Gülkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Tomarza ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hayrettin Gülkan; solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gülkan için Tomarza ilçesinde düzenlenen cenaze törenine Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere ve merhum gazinin yakınları katıldı.

Hayrettin Gülkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KAYSERİ

Kıbrıs Gazisi Gülkan'a son görev

Kıbrıs Gazisi Gülkan'a son görev

Kıbrıs Gazisi Gülkan'a son görev

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Haber: Kıbrıs Gazisi Gülkan'a son görev - Haberler
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