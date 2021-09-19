Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Of ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Niyazi Atalay, 'Gaziler Günü'nde toprağa verildi.

Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Atalay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Kumludere Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Atalay'ın cenazesi aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

19 Eylül Gaziler Günü'nde yaşamını yitiren Atalay'ın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Of Kaymakamı Hayrettin Sarıçiçek, Trabzon Garnizon Komutanı ve 17. Komando Tugay Komutan Vekili Cem Karoğlu, Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ve askeri yetkililer katıldı.