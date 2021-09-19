Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Of ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Niyazi Atalay, 'Gaziler Günü'nde toprağa verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Niyazi Atalay, 'Gaziler Günü'nde toprağa verildi.

Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Atalay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Kumludere Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Atalay'ın cenazesi aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

19 Eylül Gaziler Günü'nde yaşamını yitiren Atalay'ın cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Of Kaymakamı Hayrettin Sarıçiçek, Trabzon Garnizon Komutanı ve 17. Komando Tugay Komutan Vekili Cem Karoğlu, Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay ve askeri yetkililer katıldı.

Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
Türkiye'den AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildiriye tepki Açıklaması

Türkiye'den AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi sonunda yayımlanan ortak bildiriye tepki Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Adnan Menderes Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Amelia Hamlin Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Halis Özkahya Alex Teixeira Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 19:52:19. #1.12#