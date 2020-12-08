Kıbrıs gazisi destek bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kıbrıs gazisi destek bekliyor

08.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:55

Kıbrıs gazisi destek bekliyor Savaşta iki bacağın kaybeden gazi, akülü sandalye ve destek bekliyor Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan 70 yaşındaki Ahmet Remzi Çakıcı, iki bacağı da olmadığı için akülü sandalye ile yaşıyor.

Kıbrıs gazisi destek bekliyor

Savaşta iki bacağın kaybeden gazi, akülü sandalye ve destek bekliyor

İZMİR - Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan 70 yaşındaki Ahmet Remzi Çakıcı, iki bacağı da olmadığı için akülü sandalye ile yaşıyor. Maddi durumunun yerinde olmadığını, akülü sandalyesinin de arızalı olduğunu belirten Çakıcı, destek beklediğini söyledi.

İzmir'de tek başına yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Remzi Çakıcı, 24 yaşında Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldı. Harekatta şarapnel parçasının isabet ettiği Çakıcı, gazi oldu. Kangren nedeniyle iki bacağı ve sol elinin bazı parmakları kesilen Çakıcı, hayatını akülü sandalyede geçiriyor. Gazilik maaşı ile geçindiğini ancak maaşının yarısını banka borcuna yatırdığını dile getiren Çakıcı, akülü sandalyesinin de arızalı olduğunu ifade ederek kendisine destek olunmasını istedi.

"Bir Allah'ım var, başka da kimsem yok"

Bir dükkanı yaşam alanı haline getiren ve tek başına yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Ahmet Remzi Çakıcı, "24 yaşımda Kıbrıs Harekatı'na katıldım. Savaşta sol ayağımın üç parmağı koptu. Tedavi olduktan sonra savaşa devam ettim. Terhis olup Türkiye'ye döndüm. Ancak daha sonra ayağım kangren oldu. Önce sol bacağım, sonra da sağ bacağım kesildi. Sol elimdeki bazı parmakları da kangren nedeniyle kestiler. Uzun yıllar tedavi gördüm. Kimseyle evlenmedim, kimsem yok. Bankaya borcum olduğu için gazilik maaşımın yarısı borca gidiyor. Gazilik madalyamı kuyumcuya satmaya bile çalıştım. Akülü tekerlekli sandalyem bozuk. Rahat hareket ettiremiyorum. Zor durumdayım. Kendi işimi de zor görüyorum. Duyarlı vatandaşların yardımcı olmasını istiyorum. Savaşa gittiğimde gençtim, hayallerim vardı ama şimdi hiçbir şey kalmadı. Maaşım dışında kimsenin desteği yok. Bir Allah'ım var, başka da kimsem yok" dedi.

Kıbrıs gazisi destek bekliyor
Kıbrıs gazisi destek bekliyor
Kıbrıs gazisi destek bekliyor
Kıbrıs gazisi destek bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA

İlgili Haberler

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hataylı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hataylı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Gözlerini kaybetmek istemeyen genç kız, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor
Gözlerini kaybetmek istemeyen genç kız, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Pınar Altuğ Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Sinan Gümüş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kıbrıs gazisi destek bekliyor - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:02:16. #1.15#
title