Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı'nın (67) cenazesi, toprağa verildi.
23.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:08
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Cemil Yazıcı'nın (67) cenazesi, toprağa verildi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle Yazıcı için askeri tören düzenlenemedi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yazıcı, Merkez Hüseyin Onbaşı Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze namazının ardından Osman Şenses Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına katılan az sayıda cemaatin de namazda aralıklı durduğu ve maske taktığı görüldü.
Kaynak: AA