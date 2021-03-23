Kıbrıs Gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki evinde yaşama veda eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Yüksel, memleketi olan Manisa'nın Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki evinde yaşama veda eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Süleyman Yüksel, memleketi olan Manisa'nın Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Salihli ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Süleyman Yüksel, önceki gece yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebi ile hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Yüksel için, bugün memleketi Kula ilçesi Gökeçören Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Türk Bayrağına sarılı naaşı cenaze namazının kılındığı Gökçeören Mahalle Camii'ne getirilen Yüksel, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Düzenlenen askeri törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Nurettin Yarımçam, askeri personeller, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı