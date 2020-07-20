Kıbrıs gazisi anılarını torunlarıyla paylaştı Muşlu gazi Mehmet Yıldız, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadığı olayları torunlarına anlattı.

Muşlu gazi Mehmet Yıldız, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadığı olayları torunlarına anlattı.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Mercimekkale köyünde yaşayan 10 çocuk ve 25 torun sahibi 69 yaşındaki Yıldız, evinin önünde bir araya geldiği torunlarına harekat esnasında yaşadıklarını ve unutamadığı anları paylaştı.

Yıldız, 20 Temmuz 1974'te Ankara Çubuk ilçesinde vatani görevini yaparken, Kıbrıs Barış Harekatına katıldığını söyledi.

Harekat için eğitim alanında toplandıklarını belirten Yıldız, şunları anlattı:

"Kıbrıs'a gideceğimiz söylediler. Askeri tesisatlarımızı hazırladık helikopterle 20 Temmuz sabahı Beşparmak Dağı'na paraşütle indik. Hemen iner inmez güvenliğimizi sağlamak amacıyla kazma ve küreklerle mevzileri kazdık. Savaş uçaklarımızın adaya girmesiyle birlikte ateş serbest edildi. Ben hazırlık yaparken tam karşıdan bana bir ateş geldi. Mermi kafamdaki çelik miğfere isabet etti ancak yara almadan kurtuldum. Aynı aileden 3 kişi katıldık. Aradan 46 yıl geçmesine rağmen halen duygulanıyorum. Kıbrıs'ta 5 ay kaldım. Savaş bittikten sonra tezkere aldım. Şu anda gururla aldığım bu madalyaları taşıyorum."

Kaynak: AA