Kıbrıs gazisi anılarını gençlerle paylaştı
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Kıbrıs gazisi anılarını gençlerle paylaştı

19.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:04
Kıbrıs gazisi anılarını gençlerle paylaştı

Kahta ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Hayrettin Peltek, Kahta Gençlik Merkezi üyelerine, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıkları olayları anlattı.

Kahta ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Hayrettin Peltek, Kahta Gençlik Merkezi üyelerine, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıkları olayları anlattı.

68 yaşındaki Peltek, İstanbul Merkez Komutanlığında 14 aylık askerken destek amaçlı olarak Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını ve 20 ay askerlik yaptığını söyledi.

Kıbrıs'a büyük bir heyecan ve mutlulukla vatan ve bayrak için gittiğini söyleyen Peltek, şunları kaydetti:

"Biz Kıbrıs'a gitmek için önce Mersin 50. Piyade Alayı Toplanma Merkezine götürüldük. Orada bir gece kaldık, diğer gece geç saatlerde gemiyle Girne'ye gittik. Biz gittiğimizde savaş başlamıştı. Saldırıyı önlemek için deniz yoluyla kayıklarla değişik alanlarda görevlendirildik. Geri de eşim ve bir çocuğum vardı fakat tek düşüncemiz düşmanı vatan topraklarından kovmak ve bayrağımızı dikmekti."

Peltek, şimdi 5 çocuk 20 torun sahibi olmasına ve yıllar geçmesine rağmen Kıbrıs denildiğinde hala heyecanlandığını, manevi duygularının kabardığını anlatarak, "Ben İstanbul'da 20 aylık askerliğimi bitiririm diye düşünürken, aniden gelen bir karar ile Kıbrıs'ta vatanı savunmak ve gazi olarak aileme dönmem beni bambaşka biri yaptı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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