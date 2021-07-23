Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu ebediyete uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu ebediyete uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu ebediyete uğurlandı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Ali Çelik, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu'nun cenaze merasimine katıldı.

Vali Ali Çelik, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu'nun cenaze merasimine katıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu, ebediyete uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu için Aslanapa'nın Karadiğin Köyü'nde düzenlenen cenaze merasimine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Eroğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

Eroğlu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Ailenin acısını paylaşan Vali Çelik, Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Muslera Mesut Özil Aytaç Kara Burak Elmas Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu ebediyete uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 19:16:34. #1.16#

title