Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu ebediyete uğurlandı

Vali Ali Çelik, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu'nun cenaze merasimine katıldı.

Vali Ali Çelik, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu'nun cenaze merasimine katıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu, ebediyete uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu için Aslanapa'nın Karadiğin Köyü'nde düzenlenen cenaze merasimine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Eroğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

Eroğlu'nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Ailenin acısını paylaşan Vali Çelik, Kıbrıs Gazisi Ahmet Eroğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Habermetre