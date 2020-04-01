Kıbrıs gazisi, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı Afyonkarahisar'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Tahsin Koç (74) toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Tahsin Koç (74) toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde vefat eden Koç için İmaret Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Koç'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sadıkbey Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, merhumun çocukları ve yakınları ile İkmal Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Kaynak: AA