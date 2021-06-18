Kıbrıs Gazimiz İlyas Akdoğan Vefat Etti
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Kıbrıs Gazimiz İlyas Akdoğan Vefat Etti

Kıbrıs Gazimiz İlyas Akdoğan Vefat Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul'da yaşamakta iken 16 Haziran 2021 günü vefat eden Ceyhanlı Kıbrıs Gazimiz İlyas Akdoğan, ilçemize getirilerek 18 Haziran 2021 günü Cuma Namazını takiben Ceyhan Asri Mezaelığında kılınan Cenaze Namazından sonra aynı yerde askeri törenle ebediyete uğurlandı.

İstanbul'da yaşamakta iken 16 Haziran 2021 günü vefat eden Ceyhanlı Kıbrıs Gazimiz İlyas Akdoğan, ilçemize getirilerek 18 Haziran 2021 günü Cuma Namazını takiben Ceyhan Asri Mezaelığında kılınan Cenaze Namazından sonra aynı yerde askeri törenle ebediyete uğurlandı. Törene ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Askeri Personel ve Gazimizin Yakınları ile Vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine katılan İlçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Merhum Gazimiz İlyas Akdoğan'ın Ailesine acılarını paylaştıklarını ifade ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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