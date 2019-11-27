Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

27.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:04

Aksaray'da 38 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim edildi.

Aksaray Valiliğince, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, Kıbrıs gazileri için "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim töreni düzenlendi.

Vali Ali Mantı, törende yaptığı konuşmada, gazilik ve şehitliğin toplumda en değerli unvan olduğunu söyledi.

Millet ve devlet olarak zorlu bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Mantı, şunları kaydetti:

"Bu coğrafyada yaşamanın bedeli çok ağır. Çünkü dünyanın tam kalbindeyiz, geçiş noktasındayız. Bir takım şeri güçler sürekli ülkemizle ilgili planlar, projeler yapıyor. Ülkemizle ilgili tarihi ve stratejik hesaplamaları var. Onun için millet olarak hep birlikte ve beraber, birliğimizi ve dirliğimizi bozmadan, inancımızın, tarihimizin, toplumumuzun ve halkımızın bize yüklediği sorumlulukları yerine getirerek yaşamalıyız. Bu milletin bekasını ve geleceğini koruyup çocuklarımıza bu şehitlik ve gaza ruhunu en güzel şekilde bırakmak zorundayız. Tarihi temiz duygularla ve sayfalarla kapatmak zorundayız. Çocuklarımıza bırakacağımız miras tarihimizden ve inancımızdan gelen milletimizin öz değerlerinden gelen miraslardır. Bu konuda hep birlikte dikkatli olmalıyız."

Mantı, dünyanın son zamanda gittiği istikameti çok iyi keşfetmek gerektiğini Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine kastedecek her türlü harici ve dahili haince fikir ve düşünceler konusunda çok hassas olunması gerektiğini anlattı.

Her insanın ve toplumun hatası olabileceğine dikkati çeken Mantı, "Milletlerin zaman zaman hatası olabilir ama vatan, bayrak ve din konusu olduğu zaman hiçbir düşünce, felsefi görüş ya da mezhep gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin hep beraber bu toplum, cephede savaşmıştır. En son bunun örneğini hiçbir düşünce ve görüş belirtmeksizin 15 Temmuz'da bu toplum yaşadı ve gereğini yaptı. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Rabbim içeride ve dışarıda birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Bizlere kötü düşünceler ekebilecek her türlü fitne fesat ve hasetten toplumumuzu korusun." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Mantı ve protokol üyeleri, 38 Kıbrıs gazisine madalya ve berat takdim etti.

Kaynak: AA