Kıbrıs gazilerine madalya verildi

Kilis Valiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen törenle 26 Kıbrıs Gazisi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası tevcih edildi. Törende bir konuşma yapan Kilis Valisi Recep Soytürk, 26 Kıbrıs Gazisi'ne madalya tevcih ettiklerini söyleyerek, "1963 yılından itibaren soydaşlarımıza zulüm ve katliam yapılmaktaydı. 1974 yılında Yunanistan'daki darbeci yönetimin 15 Temmuz 1974 tarihinde destekleriyle Kıbrıs'ta bir darbe yapması, darbe sonucunda soydaşlarımıza büyük zulüm katliam yapılması sonucunda Türkiye Cumhuriyeti devleti, o dönemci Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir karar aldı. Göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz denizden gemilerle çıkarma yaptı. Paraşütçülerimiz askerlerimiz indirme yaptı. Havadan, denizden, karadan büyük bir harekat başlatıldı. Planlanan zamandan daha kısa süre sürdü. Kısa süre içerisinde hedefler tutturuldu. Soydaşlarımız bu zulümden kurtarıldı. Özgürleştiler, bağımsızlığına kavuştular. Bu harekatta 498 Türk askerimiz şehit, bin 200 askerimiz de yaralandı" dedi.

Tevcih törenine Vali Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, daire amir ve müdürleri ile gazi ve yakınları katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA