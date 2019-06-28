Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

İdil ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatına katılan 10 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyaları ve beratları verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünde yapılan törene, Kaymakam Zafer Sağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Ergin, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakam Sağ, törende yaptığı konuşmada, bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, Türk askerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nda destansı bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Sağ, şöyle konuştu:

"Millet olarak hep ağır bedeller ödeyerek bugünlere başımız dik, alnımız açık gelmişiz. İşte o tarihimiz içerisinde yine bedel ödediğimiz kanımızı döktüğümüz, canımızı verdiğimiz mücadelelerden biri de Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Kıbrıs'taki soydaşlarımızın özgürlüğünü, hürriyetini ve namusunu korumak için o zaman devletimizin aldığı karar doğrultusunda 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı düzenlendi. İdilli 10 hemşehrimizin de içinde olduğu kahraman ordumuz destansı bir mücadele ortaya koyarak, atalarımızın bize bıraktığı vatan toprağını canı pahasına korudu. Bizim gurur duyduğumuz ve bizden sonrakilere de gururla anlatacağımız büyük bir mücadele ortaya koydular. Ben o mücadelede, ondan önceki ve sonraki tüm vatan müdafaasında emeğini ortaya koyan, kanını döken canını veren bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize Allah'tan sağlık sıhhat diliyorum."

Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyaları ve beratları gazilere verildi.

Kaynak: AA