Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

BİTLİS'te, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 35 gaziye madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve gaziler katıldı. Vali Çağatay, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatında gazilik unvanı kazanan kahraman gazilere madalya tevcih töreni düzenlediklerini söyledi. Vali Çağatay şunları kaydetti:

"Gazilik ve şehitlik mertebesinin önemini dinimiz açısından hepimiz biliyoruz. Bunu ülkemizde de uzunca bir zamandır uyguluyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitleri günü, 19 Eylül Gaziler günü olarak her yıl düzenli olarak kutluyoruz. İşin aslına bakarsanız, Kıbrıs gazilerinin dönem dönem yakınmalarını hissediyorduk. Bunu muhtelif görev yaptığım yerlerde ve Bitlis'te de bana iletmişlerdi. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağı idi. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. Türk vatandaşları adadan sürmek için yürütülen o karanlık çabalar, 74 yılında zirveye ulaşmıştı. Herkesin diline artık pelesenk etmiş o 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla başlayan Türk müdahalesi aslında bir barış harekatının başlangıcıydı. Adaya gerçekten barış getirmek içindi. Bu nedenle şu an aramızda bulunan Kıbrıs gazilerinin ciddi bir kısmı şehit olmuştur. 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyor, aramızda bugün bulunmayan ve hakka yürüyen gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz."

Konuşmaların ardından Bitlis ve ilçelerinde bulunan 35 gaziye, milli mücadele madalyası verildi.

Kaynak: DHA

- Bitlis