Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni

13.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:37

Niğde'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan 37 kişiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada,Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nda zulme uğrayan Kıbrıs Türklerini zulümden kurtardığını, adaya barış ve huzur getirdiğini söyledi.

Bu zaferde büyük payı olan yavru vatanın savunmasında yer alan kahraman gazilerle bir arada bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün soydaşlarımız Kıbrıs'ta hür ve bağımsız bir devlet olarak varlıklarını devam ettiriyorsa, barış ve güven içinde yaşıyorsa sizlerin sayesindedir. Onun için Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimiz ve millet olarak bizler, sizlere olan borcumuzu hiçbir şeyle ödememiz mümkün değildir. Sizler bu kahramanlıkla gazi oldunuz ve milletimizin gönlündeki en yüce makama ulaştınız. Çünkü şehitlik ve gazilik, Türk milleti için daima büyük bir onur olmuştur. Bizim için şehit 'nurlanmış', gazi ise 'onurlanmış' askerdir."

Şimşek, elde edilen makamların yanında verilecek madalyaların sadece tamamlayıcı bir unsur olduğunu belirterek, "Verdiğimiz madalya, devlet olarak millet olarak sizlere karşı vefa borcumuzun, şükran duygularımızın bir ifadesidir. Hayat boyu saklayacağınız, torunlarınıza bırakacağınız bir değerdir. Şunu biliniz ki devlet olarak, millet olarak daima sizlerin yanınızdayız, yakınınızdayız, sizlere tüm devlet kapıları sonuna kadar açıktır. Sizlerin sorunları bizim sorunlarımızdır." diye konuştu.

Vali Şimşek, 37 gaziye, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Kaynak: AA