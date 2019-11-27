Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdimi

27.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:44

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından 7 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.



Valilik salonunda Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi. Törende gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Akbıyık, gazilerin bu madalya ve beratı gururla taşıyacaklarını söyledi.



Akbıyık, ardından madalya ve berat verdiği gazilerle bir süre sohbet etti. Törende Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da hazır bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA