Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi

08.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:44

Ordu'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat takdim edildi.



Ordu Valiliği tarafından, valilik toplantı salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni kapsamında, 78 gaziye madalya ve beratları, Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından takdim edildi.



Programda konuşan Vali Seddar Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın öneminde değinerek, "1923 yılında Cumhuriyet'i kurduktan sonraki ilk bizim bir harekat olarak, muharebe olarak düşünebileceğimiz Kıbrıs Barış Harekatıdır ve bunu da zaferle Allah'a hamdolsun sonuçlandırma fırsatı doğru. ve buradan da bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurmak nasip oldu ve artık bizim yavru vatan dediğimiz, kardeş ülke dediğimiz bir Cumhuriyetimiz, bir devletimiz var. Dolayısıyla sadece Kıbrıs'ta yaşayan Türkler açısından değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından da güvenlik sorunudur. Dolayısıyla biz Kıbrıs'a giderken sadece Kıbrıs'ta yaşayanlar için değil, kendimiz için de gittiğimizi de unutmayalım. Nasıl biz Suriye'ye sadece Suriye'de yaşayanlar için gitmiyorsak, kendimiz için gidiyorsak, nasıl ki bugün Libya'da giderken sadece Libya'da yaşayan insanlar için gitmiyor, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliği için gidiyorsak, Kıbrıs'a da öyle gittiğimizi, Kıbrıs'a da yarın bu amaçla gideceğimiz herkes bilsin" şeklinde konuştu.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya da, alınan madalya ve beratların kendi nesillerine bir miras olacağını ifade ederek, "Gözünüzden daha fazla koruyun. Bizler fani olacağız ama onlar nesiller boyu kalacaktır" ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz tarafından gazilere madalya ve beratları teslime dilerek, hatıra fotoğrafları çektirildi. - ORDU

Kaynak: İHA