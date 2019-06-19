Kıbrıs gazilerine madalya ve berat - GAZİANTEP

Gaziantep'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 31 gaziye madalya ve beratları verildi.

Gaziantep Valiliği koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Şehitkamil Kongre Merkezi'nde "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 31 gaziye madalya ve beratlarını vermek için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

20 Temmuz 1974 tarihinin "yavru vatan" için barış ve huzurun miladı olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Kıbrıs gazileri tıpkı diğer gazilerimiz gibi şehit olmak için yola çıkan ancak şehitlik nasip olmayanlardır. Bundan dolayı Kıbrıs gazilerini, iç güvenlikte gazi olanlarla ayırt etmiyoruz ve etmemek gerekir. Çünkü o zamanlar 20 yaşındaki delikanlı, o zaman şehit olmak için yola çıkan ve oradaki mazlumlara yardım etmek için giden gönüllü askerlerimizdiler. Kıbrıs'taki soydaşlarımızın imdadına yetişenlerdir bu kahramanlar. O açıdan her birini ayrı ayrı minnetle selamlıyorum."

Konuşmanın ardından Vali Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya tarafından gazilere madalya ve beratları verildi.

Törene gaziler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA