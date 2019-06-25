Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Kastamonu'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 135 gaziye madalya ve beratları verildi.

KKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Vali Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, uluslararası ilişkilerin uzun soluklu satranç oyunu gibi olduğunu söyledi.

Yapılan hamlelerin yarar ve zararlarının belirli bir sürecin ardından ortaya çıkacağına işaret eden Karadeniz, şöyle konuştu:

"Bugün zararımıza gibi görünen konular, uzun soluklu baktığımızda ülkemize, milletimize faydalı sonuçlar doğurabilir. Kıbrıs harekatına baktığımızda, bunun sadece siyasi değil, ekonomik mücadele olduğunu da bugün görüyoruz. O gün belki ambargoya, bazı zorluklara maruz kaldık. 498 vatandaşımızı şehit verdik. Bugün oradaki doğal kaynaklarda söz sahibi olmuşsak, o gün verilen mücadele sayesindedir."

Karadeniz, bugün de uluslararası arenada zorluklar yaşanabileceğini, Türk milletinin geleceği için gerekirse bunlara katlanacaklarını vurgulayarak, "O zorluklardan tekrar çiçek açarak daha güçlü şekilde tarih sahnesinde yerimizi almasını biliriz. Daha önce nasıl başardıysak, bundan sonra da o zorlukları yeneceğimize inanıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da zaferlerin, şehit ve gazilerin fedakarlık ve kahramanlığıyla kazanıldığına dikkati çekerek, "Kıbrıs Barış Harekatı, tarihte önemli bir kahramanlık örneğidir. Türk askeri sadece Kıbrıslı Türklere değil, adada yaşayan Rumlara da barış götürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

En yaşlı gazi olarak konuşan 96 yaşındaki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ali Cesuroğlu, Kıbrıs gazilerinin üstün cesaret ve kahramanlık örneği göstererek büyük bir zafer kazandığını dile getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk savaş tarihinde altın bir sayfa olduğuna işaret eden Cesuroğlu, "Harekattan 45 yıl sonra da olsa muhteşem destanın nişanesi olan Milli Mücadele Madalyası, nihayet kahramanların göğüslerinde şerefli yerini alacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, gazilere veya yakınlarına madalya ve beratları verildi.

Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da katıldı.

Kaynak: AA