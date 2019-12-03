Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi
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Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde düzenlenen törende, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi.

03.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:06
Kıbrıs gazilerine madalya takdim edildi

'nin ilçesinde düzenlenen törende, ilçede yaşayan gazilerine madalya takdim edildi.

Süloğlu Kaymakamlığında gerçekleştirilen törende, Kıbrıs gazileri İbrahim Günay ve Nurettin Gülsoy'a " Milli Mücadele Madalyası" Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal ve Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından verildi.

Kaymakam Kazdal, gazilerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, Günay ve Gülsoy'a sağlıklı bir ömür diledi.

Törene, gazilerin aileleri ve yakınları da katıldı.

Kaynak: AA
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