Kıbrıs gazilerinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

05.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:17

Kore'de Savaşanlar Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanları Derneği (Korsavaş) üyesi gaziler, Ankara Güvenpark'ta toplanarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.



Korsavaş üyesi gaziler, Kızılay Meydanı'nda bulunan Güven Park'ta toplanarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Korsavaş Genel Başkanı Ertuğrul Erdoğan, "Bugün Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için tüm Kıbrıs gazileri bir araya gelerek burada toplandık. Tüm Kıbrıs gazileri, görev verilirse her zaman her yerde göreve hazırdır. Bugün Bahar Kalkanı Harekatı, daha önceden Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı. Tüm harekatlara desteğimizi belirttik. Sınıra gittik, sınırdaki Mehmetçiklerimize moral verdik. Orada 29 Ekim törenlerine katıldık. Kıbrıs gazilerinin her zaman göreve hazır olduğunu dosta düşmana ilan ettik" dedi.



Harekattaki Mehmetçiklere destek için gelen en yaşlı Kıbrıs gazisi Reşat Çolak ise, "20 Temmuz 1974. Kıbrıs Barış Harekatı'na biz havadan katıldık. İlk gün uçakla paraşütleri attık. İkinci ve üçüncü gün malzeme ve mühimmat attık. İlk gün Beşparmak Dağları üzerinde büyük bir uçaksavar atışı vardı. O ateş çemberinin içinden geçerek Beşparmak Dağları'nın güneyindeki bir bölgeye saat 05.00'te paraşütleri düzgün bir şekilde attık ve görevi tamamlayarak Kayseri İkmal Merkezi'ne döndük" ifadelerini kullandı.



Çolak, "O günkü heyecanı hala yaşıyorum. 46 sene oldu. Şu anda 86 yaşındayım, yine hep beraber arkadaşlarla görev düşerse oraya seve seve koşa koşa gitmeye hazırız" dedi.



Gaziler "Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiğin yanında" yazılı pankart açarken, parktan geçen vatandaşlar da gazilere alkışlarla destek verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA