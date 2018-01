Kıbrıs Gazileri Zeytin Dalı Harekatı'na Katılmak İstiyor

Kıbrıs gazileri Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istiyor

SİVAS - Sivas Muharip Gaziler Derneği üyesi Kıbrıs gazileri Suriye'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istiyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de PKK/PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na Kıbrıs gazilerinden de destek geldi. Muharip Gaziler Derneği mensupları gönüllü olarak harekata katılmak istediklerini Kıbrıs Harekatından dolayı tecrübeli olduklarını belirterek kendilerinden destek alınması gerektiğini söylediler.

Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı hainlerin şımardıklarını ve aynı durumun Kıbrıs harekatında da olduğunu dile getirerek,"Hükümetimizin aldığı kararları canı gönülden destekliyoruz. Bu hainler şımardılar. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Balyoz gibi tepelerine indik.Türk kahramanlar da şimdi Afrin'deki adilerin kafalarına bir balyoz gibi indi. İnşallah muvaffak olacaklar, oldular da ve askerlerimizi canı gönülden destekliyoruz. Bizim yetkililerimiz istedikleri zaman asker elbiselerimizi giyeriz. Silah versinler biz istedikleri zaman gideriz." dedi.

"Türk milleti her zaman onuru ile yaşamış ve yaşamaktadır"

Kıbrıs gazisi İhsan Eken de Türk milletinin her zaman onuru ile yaşamış ve yaşamakta olduğunu söyleyerek,"Biz her zaman için hükümetimizin ve vatanımızın kölesiyiz. Her zaman için görev verildiğinde göreve hazırız. 1974'te de Amerika, 6'ncı filo bunlar çıkarma yapamaz dediler. Kendi barbarlıklarını bir kenara bırakarak, kendi insan haklarını ihlal ederek, bize barbar ismi koyan bu Amerika ve Avrupa devletleri bizim ne olduğumuzu, Çanakkale savaşında, İstiklal savaşında, 1974'te ve 15 Temmuz'da gördüler. Hala da görmekteler. Türk milleti her zaman için onuruyla yaşamış ve yaşamaktadır. Kanının son damlasına kadar vatanını savunmaktadır. Bunu yapmaya hepimiz hazırız. Bize görev verildiği an hükümetimiz, askeriyemiz bütün arkadaşar ve şahsım adıma göreve hazırız. Hatta ve hatta bizden yararlanmaları lazım. Çünkü biz bu savaşı yaşadık." ifadelerini kullandı .

"Kıbrıs gazileri olarak bizi tekrar istesinler"

Kıbrıs gazisi Nihat Erenler de Kıbrıs gazileri olarak tekrar göreve çağrılmaları durumunda gidebileceklerini ifade ederek,"Şuan da ülkemize sızmak isteyen ve bayrağımızı yere indirmek isteyen, ezanlarımızı dindirmek isteyen hainlere Türkiye'nin İslamı ve Türk milletinin ne olduğunu anlattık. Bunu dünyada öğrendi. Bunlar biz Kıbrıs'ta iken Almanlar, Amerika ve diğer devletler bizim silahlarımızı kullanamazsınız diyorlardı. Ama bugün bütün silahlar kendi imalatımız. Türkiye'de üretilen silahları kullandık. Avrupa şuan da parmak ısırıyor. Türkiye kısa zamanda bunları nasıl başardı, diye. Nasıl mı başardı? Size söyleyeyim, birlikten başardı, beraberlikten başardı, tek vücut olmakla başardı. Başka Türkiye yok. Bugün Suriye'den kaçanlar Türkiye'ye geldi. Biz misafir ettik, ama bizim gidecek hiçbir yerimiz yoktur. Bizi hiçbir devlet misafir etmezdi. Onun için ya öleceğiz ya öleceğiz. Biz 60- 65 yaş arasında ki Kıbrıs gazileri olarak bizi tekrar istesinler. Bizler gazi olarak tecrübeliyiz. Bizimde tecrübelerimizden yaralanmaları lazım." şeklinde konuştu.