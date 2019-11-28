Kıbrıs gazileri unutulmadı
Haberler » Güncel » Kıbrıs gazileri unutulmadı - Haber

Kıbrıs gazileri unutulmadı

Dalaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

28.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:56
Kıbrıs gazileri unutulmadı

Dalaman'da Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni Dalamanda Kaymakam önderliğinde gerçekleştirildi.


Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere ve vefat eden Kıbrıs gazilerin adına yakınlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, ilçe Kaymakamı Sayın Ali Güldoğan tarafından takdim edildi.


Kaymakam Ali Güldoğan,Gazilik ve Kıbrıs Barış Harekatına ilşkin bir konuşma yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et