Kıbrıs gazileri KKTC'de anılarını yad etti

12.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:02

Trabzon'dan 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 41 gazinin, Kıbrıs ziyareti sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği ortaklığında Kıbrıs'ta düzenlenen "12. Hamsi Festivali"ne katılmak üzere Kıbrıs'a giden 41 gazinin, 46 yıl sonra savaştıkları topraklarda hasret giderdiği belirtildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da Kıbrıs'a giderek, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve meclis üyeleriyle bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, Ustaoğlu ve Zorluoğlu'nun, nüfusunun çoğunluğu Çaykaralılardan oluşan Kaplıca köyünü ziyaret ettiği, daha sonra ise Girne'ye bağlı Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ile görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kıbrıs'a giden gazilerin Ustaoğlu ve Zorluoğlu ile Girne Karaoğlanoğlu Şehitliği'ne giderek, dua ettiği, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs'taki Trabzonlular ve gazilerin akşam yemeğinde bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'da Gaziler Derneğimizi ziyaret ettiğimizde Kıbrıs'a gitmek istediklerini söylediler. Ben de 'İnşallah kısa zaman içerisinde Kıbrıs'a beraber gideriz ve oradaki hatıralarımızı tekrar yaşarız' diye söz vermiştim. Çok şükür bugün sözümüzü yerine getirmiş olduk ve gazilerimizle beraber Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs Harekatı şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyoruz. Yavru vatana Trabzon halkının selamlarını getirdik. Trabzon'la Kıbrıs arasında zaten kadimden beri var olan çok iyi bir ilişki var. İnşallah bizim dönemimizde ilişkimiz daha da sıklaştırılarak devam edecek. Buradan tüm hemşehrilerimizi birer komşularıyla beraber Trabzon'a davet ediyorum. Sizleri Trabzon'da ağırlamak bizler için onur vesilesi olur."

Kaynak: AA