Kıbrıs Batı Üniversitesinden "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nın dünya birincisi olan öğrenciye burs
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Kıbrıs Batı Üniversitesinden "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nın dünya birincisi olan öğrenciye burs

Kıbrıs Batı Üniversitesinden 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nın dünya birincisi olan öğrenciye burs
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kıbrıs Batı Üniversitesi, Kanada merkezli "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda 2 bin 554 öğrenci arasında tüm soruları doğru cevaplayarak dünya birincisi olan ilkokul öğrencisi Halil Güneş'e burs desteğinde bulunacak.

Kıbrıs Batı Üniversitesi, Kanada merkezli "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda 2 bin 554 öğrenci arasında tüm soruları doğru cevaplayarak dünya birincisi olan ilkokul öğrencisi Halil Güneş'e burs desteğinde bulunacak.

Kıbrıs Batı Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Caribou Matematik yarışmasında dünya birincisi olan 8 yaşındaki Şanlıurfalı ilkokul öğrencisi Güneş'e eğitim bursu vereceğini duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aydınlık geleceğin kurulabilmesinin anahtarı eğitimdir. Eğitim, insanlar için bilgi, deneyim ve çağdaşlık pınarıdır. Karanlığa ve bilgisizliğe karşı verilecek savaş ancak çağdaş eğitimle kazanılabilir. Eğitimin amacı, bilgi seviyesi yüksek hem bireysel hem de evrensel bir kültüre sahip, sağlıklı bir toplum yetiştirmektir. Eğitime yapılan yatırım, bireye, örgüte ve sosyal sorumluluk gereği topluma yapılan yatırımdır. Vakfımız, üstün başarı bursu ile geleceğin liderlerine, mühendislerine, doktorlarına, öğretmenlerine, sanatçılarına destek vermeye devam edecektir."

Dünya Bilim, Eğitim, Sağlık, Sanat, Tarım ve Turizm Vakfınca (DBEST) 2015'te kurulan Kıbrıs Batı Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçkin, akademik ve yönetim kadroları ile çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye hakim, dünya kültürünü tanıyan ve öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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