Kıbrıs Barış Turnuvası'nın 45. yılı

23.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:19

1975 yılının Ocak ayında Kıbrıs'ta düzenlenen turnuvada forma giyen Trabzonsporlu futbolcular aynı turnuvada yer alan Kıbrıs Karması'nın oyuncuları ile 45 yıl sonra bir araya geldi. Kıbrıslı misafirlerimiz için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle yemeği düzenlendi.