Kıbrıs Barış Harekatının 46. yılı törenle kutlandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığı için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında düzenlenen törenle kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığı için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümü Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında düzenlenen törenle kutlandı. Tören sunumu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa kavuşması için düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümü Turgutlu'da düzenlenen törende kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında gerçekleşen törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ile birlikte Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı mensubu gaziler katıldı. Kıbrıs Barış Harekatını düzenleyen ve harekat sırasında hayatını kaybeden tüm şehit ve devlet büyükleri için Saygı Duruşunda bulunuldu ve tüm şehitlerin anısına çelenk bırakıldı. Törenin sunumunu gerçekleştiren Başkan Çetin Akın bir konuşma da yaptı.

Törende konuşan Başkan Akın, "Ayşe tatile çıktı parolasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine özgürlük getiren Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünü kutluyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden başta Türk siyasetinin önemli ismi, Kıbrıs Barış Harekatının mimarı Bülent Ecevit'i olmak üzere tüm şehit, gazi ve devlet büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA