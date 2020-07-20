Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde Mehmetçiğe yeni telsiz
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Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde Mehmetçiğe yeni telsiz

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Mehmetçiğe yeni telsizSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, elektronik harp korumalı el telsizinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilk teslimatının gerçekleştiğini, yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını duyurdu.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde Mehmetçiğe yeni telsiz
20.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:40

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Mehmetçiğe yeni telsiz

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, elektronik harp korumalı el telsizinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilk teslimatının gerçekleştiğini, yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Mehmetçiğimize yeni telsiz' mesajıyla yaptığı açıklamada, "Kara, deniz, hava unsurlarının stratejik haberleşme ihtiyacını yerli olarak karşılamak için elektronik harp korumalı el telsizinin TSK'ya ilk teslimatı gerçekleşti ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı. Kıbrıs Barış Harekatında yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alıyor" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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