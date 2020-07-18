Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, Kıbrıslı Rumların Yunanistan ile ortaklaşa yürüttüğü soykırım girişiminin 46 yıl evvel dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın emriyle yapılan Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde önlendiğini belirtti.

Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan büyük mezalimin hala hafızalarda canlılığını koruduğunu aktaran Demirkıran, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta Türklere yönelik yaşanan vahşet üzerine Ecevit görüşmeler yapmak üzere İngiltere'ye gitmişti. Bu görüşmelerden bir netice alınmayacağı ve katliamların artacağı endişesi üzerine Başbakan Vekili Erbakan askeri yetkililerle yaptığı istişareler sonucu Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapılmasına karar verdi. 20 Temmuz'da adaya ayak basan Silahlı Kuvvetlerimiz, Rum katliamına son vermiş ve adada huzur ve barışı sağlamıştır. Eğer 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı yapılmamış olsaydı bugün Kıbrıs'ta Türk halkının varlığından söz etmek mümkün olmazdı. Kıbrıs Barış Harekatı ile ayrıca İsrail'in 5 bin yıllık Arz'ı Mev'üd (Vadedilmiş topraklar) hayaline de set çekmiştir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize minnetlerimizi sunarız."

Kaynak: AA