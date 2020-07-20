Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 46 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın, tarihin seyrini değiştirerek adada yıllarca Türklere kan kusturanlara verilen yanıt ve indirilen okkalı bir şamar olduğunu bildirdi.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 46 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın, tarihin seyrini değiştirerek adada yıllarca Türklere kan kusturanlara verilen yanıt ve indirilen okkalı bir şamar olduğunu bildirdi.

Mendeli, yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türk halkının zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, 20 Temmuz 1974'de gerçekleştiğini aktaran Mendeli, "Bundan 46 yıl önce gerçekleştirilen harekat, tarihin seyrini değiştirerek adada yıllarca Türklere kan kusturanlara verilen bir yanıt, indirilen okkalı bir şamardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Mücahit ve Mehmetçik ele ele vererek Kıbrıs'ta destan yazmıştır"

Mendeli, Kıbrıslı Türk mücahitlerin 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) destekleriyle büyük bir mücadele verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"1963'ten 1974'e kadar tam 11 yıl boyunca göçü, yokluğu, acıyı, can ve mal kaybını her bir bireyine varıncaya kadar doğrudan ya da dolaylı şekilde yaşayan Kıbrıs Türk halkı, bu zulme direnmiş, kimliğine sahip çıkmış, adada onuruyla var olma hakkından vazgeçmemiş, Türklüğe yaraşır şekilde direnmiştir. İstiklal Marşı'nı ruhunda yaşatan, Kurtuluş Savaşı'nı örnek alan, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeyi şiar edinen Mücahit ve Mehmetçik ele ele vererek Kıbrıs'ta destan yazmıştır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün refahının, güvenliğinin ve geleceğinin garantisi olmaya devam edecektir. Adanın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerinde olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bulacaklardır."

Bu arada, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, harekatta şehit düşenler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA