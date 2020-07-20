Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kıbrıs Barış Harekatı pek çok açıdan Türk tarihinin önemli, gururla hatırladığımız, etkileri bugüne dek süren ve çok uzun yıllar hatırlanacak hadiselerinden biridir.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü
20.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:44

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kıbrıs Barış Harekatı pek çok açıdan Türk tarihinin önemli, gururla hatırladığımız, etkileri bugüne dek süren ve çok uzun yıllar hatırlanacak hadiselerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak." vurgusu yaparak, "'Ayşe tatile çıksın' şifresiyle kahraman ordumuzca Enosis sevdalısı soykırımcı Rumlara karşı başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıldönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türklerin Kıbrıs'ı 1571'de fethettiğini, o günden bugüne Kıbrıs'ın 449 yıl aralıksız olarak Türklerin yaşadığı bir coğrafya ve Türk toprağı olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Destici, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta, 15 Temmuz 1974 tarihinde, uzun süredir devam eden Rumların Türklere yönelik gerçekleştirdikleri, katliam boyutuna ulaşan saldırıları ve cinayetleri, Ada'da 'Türk varlığını yok etmeyi' hedef olarak ilan etmiş, Yunanistan destekli, Rum subaylarından oluşan bir cuntanın darbe yapmasıyla şartları farklı bir boyuta getirdi. Türkiye Cumhuriyeti, 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri ile Ada'ya müdahale ederek, katliamları durdurdu ve adada Türkler ve Rumlar başta olmak üzere yaşayan herkesin güvenliğini sağladı."

Kıbrıs Barış Harekatı'nın pek çok açıdan Türk tarihinin önemli, gururla hatırladığı, etkileri bugüne dek süren ve çok uzun yıllar hatırlanacak hadiselerinden biri olduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"1960 Darbesi'nin ve 1971 Muhtırası'nın olumsuz etkilerinin devam ettiği; siyasi, askeri ve ekonomik açıdan büyük ölçüde dışa bağımlı, siyasi istikrarsızlığın toplumun bütün kesimlerini etkilediği, ülkenin adım adım anarşi ve terör uçurumuna sürüklendiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı hamle, milletimiz, dünya Türklüğü ve İslam alemi için umut, mutluluk ve gurur kaynağı olmuş; milletimiz, bütün farklılıkları, anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak el ele, bir bütün haline gelmiş, millet olmanın, sınır ve imkansızlık tanımayan gücünü bir kez daha idrak etmiştir."

"Hiç unutulmaması gereken bir ders ve istikamet göstergesi"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin her kademesinde görev yapan yöneticileri için de hiç unutulmaması gereken bir ders ve istikamet göstergesi olarak bir abide ihtişamı olduğunu aktaran Destici, şu görüşlerini paylaştı:

"Kıbrıs Barış Harekatı, tüm dünya devletleri için Türkiye'nin yakın tarihte tartıya çıktığı bir gurur sayfası olarak yer alırken, cılız ve itibarsız da olsa, içimizden ve Kıbrıs'tan zaman zaman 'işgal' kelimesinin duyulmasını ise milletimizin talihsizliği ve imtihanı olarak değerlendiriyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yılında, harekat öncesi Kıbrıs'ta katledilen kardeşlerimizi, 1570'ten 1974'e, Kıbrıs'ı Türk toprağı yapmak, Kıbrıs'ın Türk'ün vatanı kalması ve Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin güvenliği için canlarını veren tüm şehitlerimizi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, harekata katkıda bulunan askerlerimizi, kamu görevlilerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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