Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında hiçbir çözümün mümkün olamayacağını Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. seneidevriyesi vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında hiçbir çözümün mümkün olamayacağını Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. seneidevriyesi vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, harekatın başlatılması talimatının merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan tarafından Orgeneral Semih Sancar'a verdiğini belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatının ABD'den izin alınarak değil, ABD'ye rağmen yapılan bir harekat olması bakımından da önem taşıdığını vurgulayan Fatih Erbakan, harekat sayesinde Kıbrıs Türklerinin 46 yıldır huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürdüklerine dikkati çekti.

Adada kalıcı çözüm için Batı'nın dayatmacı ve tavize yönelik politikalarına boyun eğilmemesi gerektiğinin altını çizen Erbakan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs sorunu 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile çözüme kavuşturulmuş olup, bundan böyle Kıbrıs'ın sürekli olarak bir sorun olarak gündeme getirilmesi ve tavizlerle çözüm arayışına gidilmesinin hiçbir sonuç vermeyeceği gün gibi ortadadır. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında hiçbir çözümün mümkün olamayacağını Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı seneidevriyesi vesilesiyle bir kez daha vurguluyoruz. Kıbrıs'ın yeni bir Girit olmaması için, Kıbrıs Türkü'nün egemenlik haklarının ve milli kimliğinin güvenceye alınması için, Batı'nın, Yunanistan'ın ve Rum yönetiminin yeniden 1963 şartlarına geri dönülmesini öngören dayatmacı ve tavize yönelik plan ve isteklerine AB hayali uğruna boyun eğmekten özenle kaçınılması gerekmektedir."

Kaynak: AA