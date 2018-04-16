Kıbrıs Adasının Liderleri Bir Araya Geldi

LEFKOŞA (İHA) – KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 9 buçuk ayın ardından bir araya geldi.

İsviçre'de gerçekleştirilen Beşli Konferans'ın anlaşma olmadan sona ermesinden bu yana teması olmayan Akıncı ile Anastasiadis, saat 19.00'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın resmi ikametgahında araya geldi. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekli buluşmaya yalnızca ev sahibi Spehar'ın eşlik ederken, iki liderin baş başa, ikili bir görüşme gerçekleştirmeyeceği ve buluşmanın ardından BM'nin düzenlenen gece hakkında açıklama yapması beklendiği belirtildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuya ilişkin yaptığı çeşitli açıklamalarında, yemeğin bir durum değerlendirme toplantısı olacağını ve müzakerelerin başladığı anlamına gelmediğini söylemişti. Müzakere sürecinin başlasa bile İsviçre'de kaldığı noktadan aynen devam etmeyeceğini vurgulayan Akıncı, "Sizlere çok büyük beklentiler vermek de geleceğe dair karamsar bir tablo da çizmek istemiyorum. Siyasi irade varsa çıkış yolları elbette bulunabilir" ifadelerini kullanmıştı.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir yıla yakın kesintiye uğrayan müzakereler, Akıncı'nın seçilmesinin hemen sonrasında yeniden başlamıştı. Önce Cenevre'de başlayan, sonra İsviçre'de devam eden Kıbrıs meselesi müzakereleri iki kurucu devlet temelinde federal bir çözümle sonlandırılmasını hedefleyen ve garantörlerin de katıldığı 5'li konferansın sonuçsuz kapanmasıyla sonlanmıştı. - LEFKOŞA