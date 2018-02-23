Kıbrıs Açıklarında Türk Savaş Gemisi Rotasını Sondaj Gemisine Çevirdi
Güney Kıbrıs hükümeti adına Kıbrıs açıklarında doğal gaz ararken Türk donanması tarafından durdurulan Saipem 12000 isimli İtalyan sondaj gemisinin Türk savaş gemilerinden biriyle çarpışma tehlikesi atlattığı ortaya çıktı.
Güney Kıbrıs hükümeti adına Kıbrıs açıklarında doğal gaz ararken Türk donanması tarafından durdurulan Saipem 12000 isimli İtalyan sondaj gemisinin Türk savaş gemilerinden biriyle çarpışma tehlikesi atlattığı ortaya çıktı.
Kaynak: Euronews.com