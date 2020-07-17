Kıbrıs'a umut ve barış götüren Ç-128 gemisi 46 yıl sonra Ada'da
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Kıbrıs'a umut ve barış götüren Ç-128 gemisi 46 yıl sonra Ada'da

Kıbrıs'a umut ve barış götüren Ç-128 gemisi 46 yıl sonra Ada'daSefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda önemli görevler üstlenen TCG / Ç-128 çıkarma gemisi, 46 yıl sonra Deniz Müzesi Komutanlığı tarafından Müze Gemi'ye dönüştürülerek KKTC...

17.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:44

Kıbrıs'a umut ve barış götüren Ç-128 gemisi 46 yıl sonra Ada'da

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nda önemli görevler üstlenen TCG/ Ç-128 çıkarma gemisi, 46 yıl sonra Deniz Müzesi Komutanlığı tarafından Müze Gemi'ye dönüştürülerek KKTC Güvenlik Komutanlığı'na hibe edildi. Kıbrıs'a umut ve barış götüren Ç-128 gemisi kapılarını ilk kez Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açtı.

Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın 46'ıncı yıldönümünde müzeye dönüştürülen 'TCG/ Ç-128 çıkartma gemisi' KKTC'deki müzeye hibe edildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya asker, zırhlı araç, silah, mühimmat ve ekipman taşıyan TCG/ Ç-128 çıkartma gemisi, 20 Temmuz'da düzenlenen törenle halka açılacak. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılacak.

BAKAN AKAR TALİMAT VERDİ

1974 yılında inşa edilen ve 27 Haziran 2014'te hizmet dışına çıkartıldıktan sonra İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na çekilen gemi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla müze haline getirildi. Deniz Müzesi Komutanlığı tarafından Müze Gemi'ye dönüştürülen gemi, son kez Kıbrıs'a yeniden çıkarma yaptı. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Kıbrıs gazileri tarafından uğurlanan gemi, 56 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde.

PARÇALANMIŞ KASK

Müzeye dönüştürülen gemide, savaş döneminde kullanılan silahlar, askerlerin savaş sırasında günlük yaşamlarını idame ettirdikleri ekipmanlar, harekatta kullanılan mühimmatlar, savaş sırasında bir askerin kaskının parçalanmış hali, tarih kitapları, harekatı anlatan videolar ve fotoğraflar yer alıyor.

Kıbrıs'a umut ve barış götüren Ç-128 gemisi 46 yıl sonra Ada'da

Kaynak: DHA

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