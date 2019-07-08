Kıbrıs'a ulaşan Yavuz sondaj gemisi hakkında Güney Kıbrıs'tan tepki: Egemenliğimiz ihlal ediliyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz, Kıbrıs adasının kuzey doğusundaki Zafer Burnu'na ulaştı. Erdoğan bölgede petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği açıklamasını yaparken, Güney Kıbrıs'tan konu hakkında tepki gecikmedi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz, Kıbrıs adasının kuzey doğusundaki Zafer Burnu'na ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bölgede petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği' açıklamasını yaparken, Güney Kıbrıs'tan konu hakkında tepki gecikmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna ziyareti öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını cevaplayarak, Doğu Akdeniz'deki krize ilişkin "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri