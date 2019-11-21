- Kıbrıs'a mülteci akını
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- Kıbrıs'a mülteci akını

- Kıbrıs'a mülteci akınıGAZİMAĞOSA - Kıbrıs Adası'nın Gazimağusa şehri açıklarında Suriye'den tekneyle yola çıkan 122 kişilik mülteci tespit edildi.

21.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:21

- 'a mülteci akını

GAZİMAĞOSA - Kıbrıs Adası'nın şehri açıklarında 'den tekneyle yola çıkan 122 kişilik mülteci tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Gazimağusa deniz sahil açıklarında çoğunluğu çocuklardan oluşan 122 kişilik Suriyeli mülteci Rum deniz sahil güvenliği tarafından tespit edilerek Paralimni balıkçı limanına götürüldü. Teknede bulunan 122 kişilik Suriyeli göçmenin sağlık ve kayıt işlemlerinin ardından Güney Kıbrıs Rum tarafında bulunan Kokkinotrimithia Purnara Geçici Barınma Merkezine transfer edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Kıbrıs'a mülteci akını
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