Kıbrıs'a kurulacak "MiniaTürk"ün maketleri Çorum'da yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Tatlısu Belediyesi'nce Türkiye'deki kardeş belediyelerin bulunduğu şehirleri simgeleyen tarihi ve kültürel değerlerin sergileneceği bir açık hava müzesi kurulması için çalışma başlatıldı.

Gazimağusa Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan tarafından hazırlanan ve "MiniaTürk" adı verilen proje kapsamında Tatlısu'nun kardeş olduğu aralarında Çorum, Erzurum gibi yaklaşık 20 şehrin sembol eserlerinden oluşacak maketler Bizans döneminde inşa edilen ve bin yıllık bir geçmişe sahip olan Panagia Kilisesi etrafına kurulan MiniaKıbrıs'ın yan tarafına kurulacak.

MiniaTürk'te sergilenecek eserler Çorum'da yaşayan heykeltıraş Uğur Özşengül tarafından hazırlanıyor. Başkan Orçan'ın daveti üzerine Kıbrıs'a giden Özşengül, müze yapılacak bölgede incelemelerde bulundu. Açık hava müzesi yapılması planlanan alanı yerinde inceleyen Özşengül, görücüye çıkacak olan eserlerin maketlerini hazırlamaya başladı.

Daha önce Kıbrıs Tatlısı Belediyesi'ne "MiniaKıbrıs" adı altında bir açık hava müzesi yaptıklarını hatırlatan heykeltıraş Uğur Özşengül, Kıbrıs'ta bulunan tarihi 25 eserin maketlerini yaptıklarını söyledi.

MiniaKıbrıs projesinin hem gelen turistler hem de halk tarafından beğenilmesiyle Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan'ın MiniaKıbrıs'ın devamı olarak "MiniaTürkiye" adı altında yeni bir proje daha başlattığını anlatan Özşengül, "Proje kapsamında kardeş oldukları belediyelerden kendi yörelerinde bulunan tarihi eserlerden birer tane örnek gönderilmesini istediler. Bu çerçevede Erzurum Aziziye Belediyesi, Erzurum Çifte Minareli Medresenin maketini yaptırdı. Çorum Belediyesi tarihi Velipaşa Konağı maketini gönderdi. Şu anda diğer kardeş belediyelerle görüşmeler devam ediyor. Proje kapsamında 20-25 eserin açık hava müzesinde sergilenmesi düşünülüyor. Bu kapsamda bizde atölyemizde elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA